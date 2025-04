Grupo invade propriedade, intimida família e deixa três crianças machucadas na Grande Goiânia

Suspeitos desligaram a rede de energia e furtaram itens, não poupando nem mesmo os menores de idade

Thiago Alonso - 14 de abril de 2025

Imagem ilustrativa de viatura da Polícia Militar de Goiás (PMGO). (Foto: Reprodução)

Uma família da zona rural de Bela Vista de Goiás viveu momentos de terror na madrugada deste domingo (13), após ter a casa invadida por vizinhos como forma de ‘retaliação’ por uma denúncia feita por eles.

O caso ocorreu após eles acionarem a Polícia Militar (PM) devido a uma situação de perturbação ao sossego há algumas semanas, na qual os suspeitos estariam incomodando a vizinhança com barulho.

Contudo, já neste domingo (13), a família foi surpreendida quando a rede de energia elétrica foi desligada na madrugada. Após isso, o grupo teria invadido a residência, roubado R$ 100 e câmeras de segurança.

Os supostos invasores teriam intimidado a família, ameaçando-os psicologicamente com crueldade, chegando até mesmo a agredir três crianças pequenas, que ficaram com hematomas visíveis pelo corpo.

Diante do ocorrido, a Polícia Militar (PM) se dirigiu ao endereço, onde encontrou as vítimas ainda traumatizadas com o ocorrido. Segundo elas, após toda a situação, eles se esconderam em uma região de pasto nas proximidades, com medo de que os suspeitos retornassem.

Ao serem questionados sobre os autores, os adultos apenas souberam identificar duas pessoas — um casal de vizinhos — sendo que um deles teria se apresentado como “membro de uma facção do Rio de Janeiro”.

A família ainda informou aos PMs a existência de outros envolvidos, estes não reconhecidos. Apesar disso, a aflição persistiu, uma vez que o grupo chegou a subtrair até mesmo as câmeras de segurança da residência, os deixando à mercê dos supostos criminosos.

Apesar do susto, os militares conseguiram localizar o casal de vizinhos, os autuando pelos crimes de violação de domicílio — com agravante por ser em período noturno e na zona rural —, lesão corporal, ameaça, dano e roubo.

A dupla também foi submetida a um exame de corpo de delito, que identificou que eles teriam entrado em luta corporal com as vítimas durante a ação.

Diante disso, o homem, de 36 anos, e a mulher, de 32, foram encaminhados para uma delegacia da Polícia Civil (PC), onde foram presos em flagrante.

Agora, ficará a cargo das autoridades competentes a instauração de um inquérito, que deve apurar o ocorrido, assim como a realização dos devidos trâmites legais.

