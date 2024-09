Explicação para o final de Rebel Ridge, sucesso na Netflix

Longa combina ação, suspense e uma análise profunda sobre moralidade e corrupção, levando os espectadores a refletirem muito além dos momentos de tensão

Ruan Monyel - 07 de setembro de 2024

Rebel Ridge, disponível na Netflix. (Foto: Divulgação/Netflix)

Rebel Ridge chegou à Netflix com tudo, conquistando rapidamente o público e os críticos. Estrelado por Aaron Pierre (Tempo) e Don Johnson (Watchmen), o filme já conta com uma impressionante aprovação de 93% no Rotten Tomatoes. Dirigido por Jeremy Saulnier, o longa combina ação, suspense e uma análise profunda sobre moralidade e corrupção, levando os espectadores a refletirem muito além dos momentos de tensão.

A trama acompanha Terry Richmond (Aaron Pierre), que chega à pequena cidade de Shelby Springs com um objetivo claro: pagar a fiança de seu primo e tirá-lo de uma encrenca. No entanto, o que deveria ser uma missão simples se complica quando o dinheiro de Terry é confiscado de forma injusta pelo delegado Sandy Burnne (Don Johnson) e sua equipe. A partir desse momento, Terry é obrigado a enfrentar não só a polícia local, mas uma teia de corrupção que controla a cidade.

O filme se intensifica quando Terry recebe o apoio de Summer McBride (AnnaSophia Robb), uma oficial de justiça determinada a ajudá-lo a descobrir a verdade. Juntos, eles acabam se envolvendo em uma perigosa conspiração, onde as regras são ditadas pela força e o poder. À medida que a trama avança, Terry é forçado a lidar com seu passado sombrio para combater o sistema opressor e proteger aqueles que ama, incluindo Summer.

No final, Terry consegue desmascarar o esquema corrupto que domina Shelby Springs e confronta o delegado Burnne. No entanto, o desfecho não entrega a solução completa que muitos esperariam. Apesar de expor os culpados e libertar a comunidade do domínio policial, o filme deixa claro que a luta de Terry não acaba por aí. As consequências de suas ações, e o impacto de sua busca por justiça, permanecem como um ponto de interrogação para o futuro da cidade.

Assista ao trailer oficial de Rebel Ridge

Rebel Ridge não oferece respostas fáceis, mas levanta questões essenciais sobre até onde alguém está disposto a ir para enfrentar a corrupção. Terry Richmond, ao expor a podridão em Shelby Springs, se depara com a complexidade de tentar transformar um sistema enraizado. Seu ato de coragem e sacrifício pode ter trazido justiça, mas também nos lembra que as batalhas contra o abuso de poder raramente têm um fim definitivo.

Se você ainda não assistiu, Rebel Ridge já está disponível na Netflix. Com ação, suspense e uma história cheia de reviravoltas, o filme promete prender sua atenção até o último minuto.

