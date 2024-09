Governo de Goiás abre edital para diversas vagas com salários de até R$ 9 mil

Profissionais deverão atuar na Agência Inovação para o Desenvolvimento Rural Sustentável de Goiás (Emater)

Paulo Roberto Belém - 07 de setembro de 2024

Palácio Pedro Ludovico Teixeira, sede do Governo de Goiás. (Foto: Secom)

O Governo de Goiás divulgou, na sexta-feira (06), o edital de um processo seletivo simplificado com diversas vagas para atuação no quadro de servidores da Agência Inovação para o Desenvolvimento Rural Sustentável de Goiás (Emater).

São 25 oportunidades. Só para o cargo de Técnico Agrícola, são 19. Os demais acessos, com uma vaga cada, são para Engenheiro Agrônomo – Pleno; Engenheiro de Alimentos – Pleno; Engenheiro Florestal – Pleno; Engenheiro de Pesca – Pleno; Médico Veterinário – Júnior e Zootecnista.

Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições entre 12 e 25 de setembro de 2024, até às 12h, somente via internet através do site. As taxas variam de R$ 50 a R$ 70.

O critério de escola será mediante a análise de títulos, considerando níveis de pontuação que constam no edital e entrevista entre 28 de outubro e 7 de novembro de 2024.

O prazo de validade do Processo Seletivo será de dois anos, contado da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Para mais informações, leia o edital da seleção.