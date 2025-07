Aparecida de Goiânia está com quase 800 vagas de trabalho abertas; veja como se inscrever

Candidatos podem se cadastrar presencialmente em unidades SAC e Vapt Vupt ou de forma digital

Thiago Alonso - 08 de julho de 2025

Carteira de Trabalho (Foto Agência Brasil)

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio do Sistema Municipal de Emprego (Sime), anunciou a abertura de 780 novas vagas de emprego para atuação em empresas locais.

Para se candidatar, os interessados devem se dirigir, presencialmente, até uma unidade do SAC, sendo elas no Centro, Cidade Administrativa, Parque Flamboyant, Vila Brasília, Veiga Jardim, Cidade Livre e Polo Empresarial. O atendimento ocorre das 08h às 17h30 de segunda a sexta-feira.

Os candidatos também podem procurar o Vapt-Vupt do Garavelo, Buriti Shopping ou Araguaia Shopping, onde o atendimento ocorre 08h às 17h de segunda a sexta-feira, e das 08h às 13h nos sábados. É necessário fazer agendamento prévio.

Os interessados devem estar portando documentos pessoais em mãos como RG, CPF, Carteira de Trabalho, comprovante de endereço e telefone para contato.

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia também disponibiliza o serviço de vaga de emprego digital, por meio do site https://webio.aparecida.go.gov.br/. Para participar, basta realizar o cadastro online, onde é possível ver as vagas disponíveis no Sime, filtrando os cargos de acordo com o perfil da pessoa.

Com o novo sistema, o concorrente pode enviar o currículo diretamente para a contratante, sendo que uma carta de encaminhamento pode ser gerada via internet.

O sistema é atualizado todos os dias, permitindo o acompanhamento das novas oportunidades em tempo real. Empresas interessadas em anunciar vagas podem entrar em contato pelo WhatsApp: (62) 9 9297-4113.

Confira todas as vagas disponibilizadas pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia:

Atendente (230)

Auxiliar de Logística (142)

Costureira em Geral (100)

Auxiliar de Produção (43)

Movimentador de Mercadoria (30)

Vendedor Externo (30)

Outras oportunidades

Auxiliar de Armazém (25)

Auxiliar de Armazém (25) Auxiliar de Expedição (16)

Ajudante Geral (12)

Consultor de Vendas (12)

Serviços Gerais (11)

Ajudante de Carga e Descarga (10)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Aparecida de Goiânia!