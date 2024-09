Grupo Rio Vermelho anuncia vagas para todos os níveis de escolaridade em Anápolis; saiba como candidatar

Oportunidade contemplam os níveis fundamental, médio e superior, além de contar com salários compatíveis com o mercado

Thiago Alonso - 07 de setembro de 2024

Grupo Rio Vermelho abre seleção para vagas em Anápolis. (Foto: Divulgação)

O Grupo Rio Vermelho Distribuição de Alimentos anunciou 17 novas vagas de emprego para atuação no Jardim Eldorado, em Anápolis.

As oportunidades contemplam profissionais dos níveis fundamental, médio e superior, além de contar com cargos destinados para jovens aprendizes.

Além do salário compatível com o mercado, a empresa também oferece benefícios como plano de saúde Unimed ou Hapvida, bonificação por assiduidade, vale-transporte e alimentação no local.

Para se inscrever, os interessados devem encaminhar o currículo para o e-mail [email protected]. Também foi disponibilizado o WhatsApp (62) 9 9961-2750, para caso surjam dúvidas.

Para se candidatar, os interessados devem ficar atentos para alguns requisitos, a depender do cargo desejado.

Confira todas as vagas disponíveis: