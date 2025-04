Prefeitura goiana lança concurso com salários iniciais de R$ 7,5 mil

Inscrições abrem nos próximos dias e devem ser realizadas online

Natália Sezil - 15 de abril de 2025

Imagem ilustrativa de candidata fazendo prova de concurso público. (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Rio Verde, no Sudoeste goiano, lançou um concurso público que busca preencher dez vagas imediatas para Fiscal de Edificações e Loteamento.

As oportunidades são para quem tem ensino superior nas áreas de Engenharia Civil ou Arquitetura e Urbanismo, além de registro no órgão fiscalizador da profissão.

Os salários são de R$ 7.513,29, com jornada de 160 horas mensais. Das 10 vagas, uma é exclusiva para pessoas com deficiência (PCD). Também há formação de cadastro de reserva.

Interessados devem se inscrever online, pelo site da Universidade de Rio Verde (UniRV). O prazo começa às 08h do dia 22 de abril e se estende até 22 de maio. A taxa é de R$ 290.

Para quem mora na cidade, a UniRV detalhou, no edital, que disponibilizará computadores, entre os dias 22 e 30 de abril, para realização das inscrições. Os aparelhos ficam disponíveis das 13h às 17h, no Bloco I do Campus Universitário.

O processo seletivo é composto por duas fases. A primeira etapa consiste em prova objetiva, eliminatória e classificatória, que será realizada presencialmente, na UniRV, no dia 06 de julho.

Já a segunda fase é uma prova de títulos, apenas classificatória. A divulgação do resultado final está prevista para 19 de agosto.

Mais detalhes, como a descrição e atribuições do cargo, o cronograma geral e conteúdos que serão cobrados no exame estão disponíveis no edital.