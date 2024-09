Supertufão Yagi se dirige para o Vietnã após deixar 2 mortos na China

O supertufão Yagi matou duas pessoas e deixou outras 92 feridas após atingir a ilha de Hainan, no sul da China, anunciou neste sábado (7) a agência de notícias estatal Xinhua.

A tempestade chegou à cidade chinesa “com forte chuva e ventos intensos”, descreveu a agência, citando autoridades locais.

Yagi é o segundo ciclone tropical mais poderoso do mundo em 2024 e já matou pelo menos 16 pessoas nas Filipinas, e no início desta semana se formou a leste do arquipélago asiático.

Ao atingir os distritos insulares do norte do Vietnã por volta das 13h no horário local no sábado (3h em Brasília), gerou ventos de até 160 km/h perto de seu centro, tendo perdido força de seu pico de 234 km/h em Hainan um dia antes.

No Vietnã, a cidade costeira Haiphong -polo industrial com população de 2 milhões que abriga fábricas de multinacionais estrangeiras e uma fabricante de carros- , foi uma das mais atingidas pelos ventos.

Partes da cidade ficaram sem energia elétrica, disseram as autoridades. O vento quebrou janelas de vidro de prédios e quebrou galhos de árvores, de acordo com uma testemunha da Reuters. As ruas estavam desertas, já que os cidadãos seguiram os pedidos das autoridades para ficarem em casa.

Anteriormente em Hainan, que tem população de mais de 10 milhões, a tempestade derrubou árvores, inundou estradas e cortou a energia de mais de 800 mil residências.

AEROPORTOS FECHADOS

O Vietnã retirou quase 50 mil pessoas de cidades costeiras e mobilizou 450 mil militares, informou o governo.

O país também suspendeu as operações por várias horas em quatro aeroportos no sábado, incluindo o Noi Bai de Hanói, o mais movimentado do norte, cancelando mais de 300 voos.

As escolas secundárias também foram fechadas em 12 províncias do norte, incluindo na capital Hanói.

Newsletter Lá Fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo * Os tufões estão se tornando mais fortes, alimentados por oceanos mais quentes, em meio às mudanças climáticas, dizem os cientistas. Na semana passada, o tufão Shanshan atingiu o sudoeste do Japão, sendo a tempestade mais forte a atingir o país em décadas.

Yagi recebeu o nome da palavra japonesa para cabra e da constelação de Capricórnio.