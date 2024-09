Morte de filha de prefeito em Goiás gera comoção nas redes sociais: “que tristeza”

Jovem dirigia carro que se chocou contra Hilux e ainda não se sabe o que levou à fatalidade

Davi Galvão - 08 de setembro de 2024

Isadora faleceu no local do acidente. (Foto: Redes Sociais)

Após um grave acidente automobilístico ocorrido na GO-164 neste domingo (08), a jovem Isadora Cássia Adorno, de 27 anos, teve o óbito confirmado pelas autoridades.

A vítima é filha do prefeito de Mossâmedes, Cassim Adorno (PDT) e, conforme o Corpo de Bombeiros, o carro de Isadora colidiu contra uma caminhonete Hilux, por volta das 10h20, entre o povoado de Mirandópolis e a cidade de Mossâmedes, no Oeste do estado.

A morte foi confirmada ainda no local. Ainda não se sabem as circunstâncias que levaram ao acidente.

A equipe do prefeito de Mossâmedes publicou uma nota de pesar confirmando o falecimento de Isadora e que em breve seriam fornecidas as informações a respeito do velório.

Nas redes sociais, diversos internautas lamentaram a partida precoce da jovem. “Que tristeza, meu Deus. Que Deus conforte os familiares”, desejou um usuário. “Triste perda, descanse em paz”, declarou outra.