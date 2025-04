Sesc/Senac: abertas inscrições para curso gratuito de defesa cibernética em Goiânia; confira

Inscrições devem ser realizadas exclusivamente através dos canais digitais

Davi Galvão - 22 de abril de 2025

Curso será focado em medidas de segurança no ambiente virtual. (Foto: Pixabay)

O Sistema Fecomércio Sesc Senac Goiás lança, nesta terça-feira (22), o Curso Técnico em Defesa Cibernética. A cerimônia acontece no auditório da Fecomércio, em Goiânia, e marca o início de uma iniciativa inédita no estado voltada à capacitação de profissionais em segurança da informação.

Junto ao lançamento, também começam as inscrições para o processo seletivo do curso, disponível pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG), voltado a pessoas de baixa renda. Os cadastros devem ser feitos exclusivamente pelo site do Senac Goiás.

Com foco na proteção de redes, sistemas e dados contra ataques virtuais, o curso será apresentado ao lado de autoridades e especialistas da área.

Na cerimônia de lançamento, que ocorreu no Auditório Fecomércio, estiveram presentes o vice-embaixador de Israel no Brasil, Yonatan Gonen, representantes da empresa israelense Check Point — referência global em cibersegurança — e gestores do Senac Nacional e do Senac Goiás.

A programação incluiu ainda apresentações institucionais da Check Point, do projeto Senac Educação 4.0, e um coffee break para os participantes.

