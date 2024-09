Prefeitura de Anápolis abre inscrições para Clínica Escola do Autista

Prazo vai até o dia 12 de setembro. Interessados devem se dirigir ao prédio da Semed, no Centro

Pedro Hara - 08 de setembro de 2024

Clínica Escola do Autista, em Anápolis. (Foto: Divulgação)

As inscrições para ingresso na Clínica Escola do Autista, em Anápolis, têm início nesta segunda-feira (09) e seguem até quinta-feira (12).

Os interessados devem dirigir-se ao mini auditório da Secretaria Municipal de Educação (Semed), na Avenida Brasil, no Centro, das 08h às 18h.

Serão quatro critérios avaliados pela Semed para ingresso na unidade que está sendo construída no bairro Maracanã, na região Central da cidade: morar em Anápolis; possuir idade entre 06 e 11 anos completos na data da inscrição; possuir cartão do SUS atualizado de Anápolis; e aceitar as condições previstas no termo de compromisso.

A unidade vai contar com uma equipe multidisciplinar e o atendimento vai seguir o Plano Terapêutico Singular (PTS) estabelecido para cada aluno.

O sorteio das vagas será realizado no dia 16 de setembro, às 13h, no Centro de Formação dos Profissionais em Educação (CEFOPE), no Jundiaí.

Para ler o documento completo, clique aqui.