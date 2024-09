Revelada identidade de jovem morto após ser jogado para fora de carro em grave acidente

Vítima chegou a ser transferida para o Hugo, mas não resistiu aos ferimentos

Davi Galvão - 08 de setembro de 2024

Veículo foi severamente avariado no acidente. (Foto: Reprodução)

Foi revelada a identidade do jovem de 25 anos que faleceu após um grave acidente ocorrido na GO-139, nas proximidades de Caldas Novas, região Sudeste de Goiás.

Conforme as autoridades, Cineon Freitas Portela conduzia um Fiat Fiorino Endurance na manhã deste sábado (07) quando, na altura do km 71, colidiu contra a grade de proteção da pista.

Como ele estava sem cinto de segurança, acabou sendo arremessado cerca de 10 metros para fora do veículo.

O carro que o rapaz conduzia sofreu severos danos e estava no acostamento da via quando as autoridades chegaram no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e realizou o atendimento médico, posteriormente transferindo-o para o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), na capital.

Apesar dos esforços da equipe da instituição, Cineon não resistiu e teve o óbito declarado na unidade hospitalar.