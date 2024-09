Anapolino viraliza ao retornar para casa de surpresa após 10 anos fora do Brasil: “muito chororô”

Registro do momento da surpresa já ultrapassa as 6,5 milhões de visualizações nas redes sociais

Thiago Alonso - 09 de setembro de 2024

Vídeo rapidamente viralizou nas redes sociais. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Imagine se deparar — de surpresa — com um parente que não vê há mais de 10 anos. Esse encontro inesperado aconteceu com o anapolino Luiz Paulo de Souza Silva (@eusouluizpaulo), que decidiu surpreender a família, que não o via desde que ele se mudou para Boston, nos Estados Unidos.

Essa cena emocionante foi compartilhada nas redes sociais e rapidamente chamou a atenção – de goianos, estadunidenses e internautas de todo o Brasil. O vídeo do reencontro foi publicado nas redes sociais e já ultrapassa 6,5 milhões de visualizações.

Ao Portal 6, Karine Souza de Paula, prima de Luiz Paulo, contou que o momento foi emocionante para todos, que estavam reunidos em mais uma reunião familiar.

“Já havíamos tentado falar com ele para vir para cá, mas ele sempre dizia que não dava, que tinha muito serviço, muita coisa, não tinha como vir”, disse.

Até que, em uma tarde comum, o homem, de 35 anos, ligou para a prima Camilla Souza de Paula Rocha despretensiosamente, avisando que iria para Anápolis e pedindo que ela organizasse uma surpresa, para que todos estivessem presentes.

Assim, os primos, que cresceram juntos e passaram toda a infância como vizinhos, armaram um plano para reunir todos em um só lugar.

“Eu fiquei eufórica, pulando, gritando, chorando”, contou Karine, emocionada.

Dessa forma, Camilla conversou com o tio, que é pastor, para realizarem um culto, reunindo a família para o encontro especial.

“Foi assim: ele [o tio] mandou mensagem para minhas irmãs, para meus primos, e falou com meus tios, que são os pais do Luiz Paulo”, relembrou a mulher.

“Então começamos naquela expectativa: ‘vai dar certo, vai dar certo, respira, respira, vai dar certo’. No fim, deu tudo certo, e o culto foi marcado”, contou, aliviada.

Quando o tão esperado dia 16 de maio chegou, o culto estava marcado para a noite, e Luiz Paulo precisou ficar na casa de um amigo até o horário da surpresa.

“Fui para casa da minha mãe, todo mundo chegou, aquela ansiedade, eu louca, sem saber se ria ou chorava, tinha que me manter plena, ninguém sabia”, disse a prima.

A ansiedade aumentou ainda mais quando Luiz Paulo mandou uma mensagem para Camilla avisando que estava próximo e pedindo que ela deixasse o portão entreaberto. Mesmo muito nervosa, a prima cumpriu o combinado.

Então, de surpresa, Luiz Paulo entrou na residência, causando comoção entre toda a família.

“Foi aquela emoção toda, aquela loucura, principalmente para os meus tios, que ficaram paralisados com a situação”, contou Camilla.

Hoje, quatro meses depois, Karine, a outra prima de Luiz Paulo, relembra o que ficou: a saudade do primo, que já retornou para casa, em Boston, Massachusetts.

“Aproveitamos cada minuto com ele, não queria desgrudar dele, teve muito chororô”, concluiu.