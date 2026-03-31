Influenciadora viraliza ao contar mudança do Maranhão para Anápolis

Vídeo destaca dificuldades enfrentadas no passado e recomeço ao lado do marido

Pedro Ribeiro - 31 de março de 2026

(Foto: Reprodução/@amyelly__)

A influenciadora Amyelly Lohana chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar a própria história de mudança do interior do Maranhão para Anápolis, em Goiás.

No vídeo, que ganhou grande repercussão, ela relata que a decisão de deixar a cidade onde vivia foi tomada após muitas conversas com o marido, Misael, e momentos de oração.

Segundo Amyelly, o casal enfrentou críticas antes da mudança. Pessoas próximas chegaram a dizer que eles não conseguiriam se manter em uma cidade maior e que passariam dificuldades.

“Falaram que a gente era louco, que não ia dar certo, que a gente ia passar fome”, contou.

Ela também destacou que muitos dos que criticaram nunca estiveram presentes nos momentos mais difíceis vividos por eles no Maranhão, onde, segundo o relato, enfrentavam falta de oportunidades e estrutura.

Apesar disso, o casal decidiu seguir em frente mesmo sem apoio. “A gente não precisava da aprovação do homem, mas sim de Deus”, afirmou.

Ao chegar em Anápolis, Amyelly relata que encontrou acolhimento e pessoas que hoje considera como família.

Segundo ela, a mudança trouxe melhorias significativas para a vida do casal.

Ainda assim, a influenciadora destacou que o processo não foi fácil, especialmente pela distância de pessoas queridas.

No vídeo, ela também deixou uma reflexão: sair da zona de conforto é necessário para crescer e viver novas experiências.

“Se você não sair da sua zona de conforto, nunca vai conhecer lugares novos e nem amadurecer”, disse.

A publicação gerou forte engajamento e emocionou internautas, com relatos de pessoas que passaram por situações semelhantes.

Assista:

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Amyelly Lohana (@amyelly__)



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