Maior depósito de cobre, ouro e prata do mundo é descoberto depois de 30 anos

Achado de grandes proporções pode reposicionar país em rankings estratégicos de produção mineral

Magno Oliver - 31 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Vicuña Corp)

Uma descoberta mineral de proporções históricas colocou a Argentina no centro das atenções do setor de mineração global.

O consórcio Vicuña, formado pelas empresas BHP e Lundin Mining, anunciou a identificação do maior depósito de cobre, ouro e prata das últimas três décadas, localizado na província de San Juan, na região andina.

Segundo informações divulgadas pelas companhias e repercutidas pelo jornal Clarín, a descoberta envolve áreas estratégicas conhecidas como Filo del Sol e Josemaría.

As estimativas iniciais apontam para cerca de 13 milhões de toneladas de cobre, além de aproximadamente 32 milhões de onças de ouro e 659 milhões de onças de prata.

Os números ainda podem crescer, já que estudos adicionais indicam potencial de expansão das reservas. A dimensão do achado reforça o papel da mineração como eixo central da estratégia econômica argentina.

O país busca ampliar sua participação no mercado global de metais, especialmente em um momento de alta demanda por cobre, considerado essencial para a transição energética e produção de tecnologias sustentáveis.

Especialistas avaliam que, com a entrada em operação plena do projeto, a Argentina poderá figurar entre os dez maiores produtores mundiais de cobre na próxima década.

O impacto econômico também é significativo quando comparado a países vizinhos. O Chile, referência global na produção de cobre, movimenta bilhões de dólares com exportações do mineral.

A nova descoberta argentina pode reduzir essa diferença e reposicionar o equilíbrio produtivo na região andina, ampliando a competitividade do país no cenário internacional.

Apesar do potencial, o desenvolvimento do projeto envolve desafios técnicos, ambientais e logísticos. A exploração em larga escala exige investimentos robustos, infraestrutura adequada e cumprimento de normas ambientais rigorosas.

Ainda assim, analistas consideram que o volume estimado e o interesse internacional devem acelerar a implementação.

Com isso, a descoberta em San Juan se consolida como um dos eventos mais relevantes da mineração global recente, com capacidade de transformar a economia regional e ampliar a presença argentina no mercado de commodities minerais.

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