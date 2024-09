Jovem é autuado na delegacia após ser esfaqueado pela namorada e “inventar” crime para acobertar

Corpo de Bombeiros de Anápolis chegou a ser acionado para prestar socorros após a suposta ação criminosa

Thiago Alonso - 09 de setembro de 2024

Companheiro ficou gravemente ferido após agressão. (Foto: Reprodução)

Uma discussão de casal ocorrida no bairro Vila Terezinha, em Anápolis, acabou na delegacia, na madrugada desta segunda-feira (09).

Na ocasião, o Corpo de Bombeiros foi acionado sob a justificava de que o jovem, de 20 anos, havia sido perfurado no tórax e nas costas após serem abordados por criminosos enquanto chegavam em casa.

A vítima foi encaminhada para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA) e, posteriormente, para uma delegacia da Polícia Civil (PC), acompanhado da companheira, de 26 anos.

Lá, ambos relataram que estavam chegando em casa após uma comemoração com amigos, quando uma dupla chegou em uma moto, dando voz de assalto. Sob ameaça, o casal entregou R$ 100 e, mesmo sem reagir ao crime, o jovem foi golpeado com um objeto perfurante.

Analisando os testemunhos, as autoridades desconfiaram das inconsistências nos relatos e questionaram o casal sobre o ocorrido.

Logo, eles contaram a verdade, admitindo que os ferimentos aconteceram após uma discussão — ainda em uma festa na casa de amigos.

Na ocasião, a vítima afirmou que outra pessoa havia iniciado uma discussão no local e, durante a confusão, a companheira havia sido golpeada com um soco no olho.

O namorado, por sua vez, não defendeu a jovem, sem reagir à agressão. Por conta disso, ela teria ficado furiosa e, ao retornarem para casa, uma discussão entre o casal teria começado.

Nesse momento, a companheira utilizou uma faca, desferindo os golpes que resultaram em sangue derramado por toda a casa.

Dessa forma, ambos foram autuados por lesão corporal e comunicação falsa de crime, sendo aberto um inquérito sobre o caso. Depois, a arma do crime foi apreendida e o casal liberado.