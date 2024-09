Morre James Earl Jones, ator de vozes como Mufasa e Darth Vader, aos 93 anos

Seu último trabalho foi em "Um Príncipe em Nova York 2" (2021), em que reprisou o papel de pai do personagem de Eddie Murphy.

Folhapress - 09 de setembro de 2024

James Earl Jones (Foto: Captura/ ABC News)

Conhecido por dar voz a personagens famosos como Mufasa, de “O Rei Leão”, e Darth Vader, grande vilão da saga “Star Wars”, o ator James Earl Jones faleceu aos 93 anos. Ele morreu em sua casa no Condado de Dutchess, em Nova York, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pelo representante do ator, Barry McPherson, à revista Variety.

Para além do sucesso com a sua voz característica, o ator também se destacou em frente às câmeras com seu papel em filmes como “A Grande Esperança Branca” (1970), pelo qual foi indicado ao Oscar de Melhor Ator, “Conan, o bárbaro” (1982), “Um Príncipe em Nova York” (1988), “Campo dos Sonhos” (1989), “Perigo real e imediato” (1994) e muitos outros.

Seu último trabalho foi em “Um Príncipe em Nova York 2” (2021), em que reprisou o papel de pai do personagem de Eddie Murphy.

James Earl Jones foi um pioneiro entre atores negros dos século XX, dono de uma carreira bastante versátil que se estendeu por mais de seis décadas. O ator teve a sua estreia nos palcos da Broadway em 1958, no Cort Theatre, teatro que foi renomeado em 2022 como James Earl Jones Theatre.