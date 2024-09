Onde assistir Botafogo-SP x Goiás pela Série B nesta segunda-feira (09)

Times lutam para pontuar e se afastar de posições inferiores da competição

Augusto Araújo - 09 de setembro de 2024

Botafogo-SP enfrenta o Goiás nesta segunda-feira (09). (Montagem: Divulgação Botafogo-SP/ Rosiron Rodrigues – G.E.C)

Querendo se afastar da segunda metade da tabela do Campeonato Brasileiro Série B, Botafogo-SP e Goiás se enfrentam nesta segunda-feira (09), pela 25ª rodada.

O jogo terá início às 20h, no no estádio Santa Cruz/Arena Nicnet, em Ribeirão Preto (SP). Quem comanda a equipe de arbitragem é Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA).

Os donos da casa vivem uma situação melancólica na competição. Sem conseguirem engrenar, a equipe paulista venceu apenas um dos últimos quatro jogos realizados no torneio.

Dessa forma, o time se encontra no 14º lugar da Série B, com 27 pontos – apenas dois de distância da zona de rebaixamento.

Já o Goiás está brigando para mudar de chave e conseguir pontos para retornar à parte de cima da tabela. Antes próximo das primeiras colocações, o Esmeraldino agora se encontra na 11ª colocação.

Nas duas últimas partidas, o time alviverde foi derrotado pelo Ituano (1 a 0) e empatou com o Paysandu no Estádio da Serrinha na última rodada (1 a 1).

Sportv fará a transmissão do confronto pelos canais por assinatura, assim como o Premiere, no sistema pay-per-view. Já nos meios digitais, a plataforma online Globoplay também repercute o duelo.

Por fim, os fãs também podem acompanhar os melhores momentos em tempo real, por meio do chat do Placar UOL e do site Globo Esporte.