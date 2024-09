Semana do cinema com preços promocionais chega em Goiás na quinta-feira (12); confira participantes

Quem quiser aproveitar a programação pode conferir os filmes em cartaz na unidade participante que preferir

Davi Galvão - 09 de setembro de 2024

Pessoas assistindo ao filme em sala do Cinemais. (Foto: Divulgação/Cinemais)

Já a partir desta quinta-feira (12), os amantes do cinema poderão aproveitar os telões com preços especiais em todo o Brasil, por conta da quinta edição da Semana do Cinema.

Idealizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (FENEEC), a iniciativa dá a população a chance de ver grandes sucessos da indústria cinematográfica por apenas R$ 12, com os valores promocionais se estendendo até o dia 18 de setembro.

“Na primeira Semana do Cinema de 2024, tivemos uma adesão muito importante e pretendemos repetir a dose. O foco principal é celebrar a presença dos espectadores e democratizar ainda mais o acesso à magia que só a experiência cinematográfica proporciona. É a grande diversão para pessoas de todas as idades”, salienta Lúcio Otoni, presidente da FENEEC.

Para poder conferir quais filmes estarão em cartaz, os interessados devem acessar a rede de cinemas que prefere e verificar quais longas estão em cartaz, o que pode variar de unidade para unidade.

As redes de cinema que oficialmente fazem parte do projeto são: Arteplex, Cineart, Cinemark, Cinépolis, Cinesystem, GNC Cinemas, Moviecom, UCI Cinemas. Apesar disso, outras unidades também podem aderir ao programa, como é o caso do Cinemais.

Além disso, as vendas de ingressos também estarão sendo realizadas pelo site ingresso.com, responsável pela distribuição online de entradas.