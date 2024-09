Este é o tempo máximo que o arroz pode ficar na geladeira

O grão de maior consumo mundial precisa de alguns cuidados no armazenamento para não trazer danos à saúde

Magno Oliver - 10 de setembro de 2024

(Foto: Captura de tela/ YouTube/ Canal Leodenice Carvalho)

No almoço, no jantar, servido como bolinho frito, no sushi, o arroz é um dos alimentos mais consumidos no mundo.

Assim, o alimento é bastante versátil e bem fácil de se preparar. Ele combina com diversos pratos e acompanha carnes, legumes e outros grãos.

Contudo, nem sempre é possível consumi-lo de uma vez, e sobras de arroz acabam se tornando comuns. E é nessa hora que guardar o grão cozido na geladeira se torna uma prática que visa reaproveitá-lo em outras refeições.

No entanto, você sabe quanto tempo ele pode ficar armazenado de forma segura na sua geladeira?

Este é o tempo máximo que o arroz pode ficar na geladeira

Quando cozinhamos o arroz e não o consumimos imediatamente, os especialistas recomendam que ele seja refrigerado o mais rápido possível.

A explicação, segundo eles, ocorre porque, quando em temperatura ambiente, se torna propício à proliferação de bactérias, como a famosa Bacillus cereus, que causa diarreia e intoxicação alimentar.

Assim, arroz na geladeira é sinônimo de diminuição do risco de contaminação, preservando sua qualidade e frescor por um tempo maior.

Quanto tempo pode ficar na geladeira?

Existe um limite de tempo para que o arroz continue saudável e seguro para o consumo.

Conforme o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, o recomendado é de quatro a seis dias para comer o arroz cozido, desde que ele tenha sido devidamente armazenado em uma geladeira a 4,5º C ou mais fria.

Após esse período, ele já perde suas qualidades e o risco de desenvolvimento de bactérias e intoxicações alimentares aumenta. Portanto, é importante ter atenção ao tempo em que o arroz fica guardado na sua geladeira.

Mesmo conservado em temperatura ambiente e com vedação, ainda assim as bactérias podem proliferar nele, fazendo com que fique azedo e causando problemas de saúde.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!