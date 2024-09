Oito deputados de Goiás assinam pedido de impeachment de Alexandre de Moraes

Documento entregue ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, conta com assinatura de 151 de parlamentares

Pedro Hara - 10 de setembro de 2024

Ministro Alexandre de Moraes. (Foto: Gustavo Moreno/STF)

Senadores de oposição entregaram ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), no final da tarde da última segunda-feira (09), o pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Dos 151 deputados federais que assinaram o documento, oito são de Goiás: Célio Silveira (MDB), Daniel Agrobom (PL), Gustavo Gayer (PL), Ismael Alexandrino (PSD), Magda Mofatto (PRD), Professor Alcides (PL), Silvye Alves (UB) e Zacharias Calil (UB).

Adriana Accorsi (PT), Adriano do Baldy (PP), Flávia Morais (PDT), Glaustin da Fokus (Podemos), Jeferson Rodrigues (Republicanos), José Nelto (UB), Lêda Borges (PSDB), Marussa Boldrin (MDB) e Rubens (PT) são contra o impeachment de Moraes.

Segundo Pacheco, o documento será enviado para análise técnica da Advocacia do Senado.