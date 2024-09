Gomide promete cumprir mandato até o fim e quer transformar Anápolis em cidade inteligente

Deputado estadual defendeu diálogo aberto com todos, independentemente do posicionamento político

Pedro Hara - 11 de setembro de 2024

Antônio Gomide, candidato a Prefeitura de Anápolis. (Foto: Elvis Godoi/Portal 6)

Antônio Gomide (PT) foi o terceiro sabatinado no ciclo realizado pela Associação Comercial e Industrial de Anápolis (ACIA), Fórum Empresarial de Anápolis e Portal 6.

Durante quase duas horas, o candidato se colocou à disposição para dialogar com quem quiser pensar a cidade, independentemente do posicionamento político.

Gomide também prometeu cumprir o mandato até o final. O compromisso foi reforçado pelo candidato a vice-prefeito, Geraldo Espíndola (Rede), que afirmou que um dos motivos que o fez aceitar o convite foi a promessa feita pelo deputado estadual de ficar até o fim, sem disputar outra eleição em 2026.

Na Saúde, que vem sendo apontada como o principal problema de Anápolis, o candidato prometeu concurso público para médico, dentista, enfermeiro e agente comunitário de saúde (ACS).

A construção de duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), uma no Recanto do Sol e outra no Filostro com o Bairro de Lourdes, também está prevista. A gestão das novas Unidades Básicas de Saúde (UBS) será feita pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) e não por Organizações Sociais (OS), como vem sendo feita na atual gestão.

Gomide também defendeu que Anápolis seja uma cidade inteligente, com uso de câmeras espalhadas em diversas áreas do município e aplicativos para que os moradores possam acompanhar o trajeto dos ônibus ou as vagas na área azul da cidade, quando o serviço for implementado.

A manutenção e ampliação da Força Tática também está entre os compromissos assumidos pelo deputado caso seja eleito. No entanto, destacou que a Força Tática, por si só, não é a única solução, sendo parte de um conjunto juntamente com a melhoria da iluminação pública e o uso de câmeras de monitoramento.

Apesar de ser oposição ao governador Ronaldo Caiado (UB) na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), ele defendeu por diversas vezes o diálogo com o Executivo Estadual, como para a utilização do Centro de Convenções e em obras de infraestrutura.