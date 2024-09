Mulher bate o carro em muro do 4º BPM, em Anápolis: ‘confundi o freio com acelerador’

Motorista foi autuada por crime de dado ao patrimônio público e precisará arcar com os prejuízos

Thiago Alonso - 11 de setembro de 2024

Acidente ocorreu nesta quarta-feira (11). (Foto: Reprodução)

Um acidente de trânsito teve um desfecho curioso — para não dizer azarado — na tarde desta quarta-feira (11), após uma motorista colidir contra o muro do 4º Batalhão da Polícia Militar (4º BPM), em Anápolis.

Na ocasião, a condutora, de 54 anos, dirigia em direção à Avenida Brasil quando se confundiu e pisou no acelerador ao invés do freio, batendo o carro no meio-fio.

Não o bastante, com a colisão, o pneu do automóvel estourou, fazendo com que a motorista perdesse o controle e colidisse com o muro do quartel.

Diante disso, a condutora foi responsabilizada por pagar o prejuízo causado, sendo autuada pelo crime de dano ao patrimônio público.

Apesar do susto, ninguém se feriu, com o veículo sendo liberado logo após o acidente.

O caso foi resolvido ainda no local, com a mulher sendo orientada a procurar as autoridades presentes no momento da ocorrência.