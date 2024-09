Polícia Civil pede quebra de sigilos bancário e telefônico de Roberto Naves

Ao Portal 6, prefeito informou que desconhece qualquer pedido e está à disposição da Justiça

Pedro Hara - 11 de setembro de 2024

Prefeito Roberto Naves. (Foto: Divulgação)

A Polícia Civil (PCGO) pediu, no início deste ano, a quebra dos sigilos bancário e telefônico do prefeito Roberto Naves (Republicanos) durante a investigação que apura a morte do fazendeiro Luiz Carlos Ribeiro, ocorrida em dezembro de 2022.

A informação foi divulgada pela jornalista Fabiana Pulcineli, de O Popular, nesta quarta-feira (11). No entanto, os pedidos ainda não foram apreciados pelo Judiciário.

Em nota enviada ao Portal 6, o prefeito informou que desconhece qualquer pedido de medida cautelar e que está à disposição da Justiça para prestar esclarecimentos que levem à resolução do caso.

Roberto afirmou que confia no trabalho da PCGO e da Polícia Militar (PM) e que “está certo de que o assassinato de um dos seus melhores amigos será desvendado e a verdade virá à tona”.

A investigação saiu da Delegacia Estadual de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e passou a ser comandada por uma força-tarefa composta pela Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH), pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic) e pela Superintendência de Inteligência da PCGO.

Em nota enviada ao Portal 6, a PC informou que a mudança visa “dar celeridade à conclusão do caso” e que as “diligências já realizadas seguem o devido fluxo processual”.

Confira a nota do prefeito Roberto Naves na íntegra:

O prefeito Roberto Naves desconhece qualquer pedido de medida cautelar e, inclusive, colocou-se à disposição dos investigadores e do Poder Judiciário para prestar qualquer esclarecimento que leve à resolução do caso. O prefeito confia no trabalho das Polícias Civil e Militar e da Justiça e está certo de que o assassinato de um dos seus melhores amigos será desvendado e a verdade virá à tona.

Confira a nota da PC na íntegra:

A Polícia Civil de Goiás informa que, sobre o inquérito policial que apura a prática do crime de homicídio cometido em desfavor da vítima Luiz Carlos Ribeiro da Silva, foi criada uma força-tarefa composta pela Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios – DIH, Delegacia Estadual de Investigações Criminais – DEIC e pela Superintendência de Inteligência Policial Civil, visando dar celeridade à conclusão do caso, sendo que todas as diligências já realizadas seguem o devido fluxo processual.