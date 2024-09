Travis Scott e Orochi anunciam show secreto no Rio de Janeiro

Rappers Chase B, DJ da turnê de Scott, e integrantes da Cactus Jack, gravadora do norte-americano, estarão presentes no projeto

Folhapress - 11 de setembro de 2024

orochi. (Foto: Divulgação)

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) – Orochi e Travis Scott anunciam show secreto no Rio de Janeiro.

A apresentação está agendada para o dia 13 de setembro, mesmo dia em que ambos se apresentam no Rock in Rio 2024. O horário e o local do show não foram anunciados no post feito pelo rapper brasileiro.

Os rappers Chase B, DJ da turnê de Scott, e integrantes da Cactus Jack, gravadora do norte-americano, estarão presentes no projeto secreto.

Orochi se apresenta no Palco Sunset ao lado de Chefin e Oruam às 20h10, enquanto Travis Scott fecha o primeiro dia do festival a partir de 0h, no Palco Mundo. O brasileiro também tem outra apresentação no palco principal, desta vez, no dia 21 de setembro.