Furto relâmpago durante a madrugada deixa moradores de Anápolis desesperados

Vítima só se deu conta do prejuízo quando acordou pela manhã para ir trabalhar

Thiago Alonso - 12 de setembro de 2024

Imagens mostram suspeito passando várias vezes pela casa. (Foto: Reprodução)

Imagine acordar cedo para trabalhar e se dar conta de que foi furtado durante a madrugada enquanto estava dentro de casa. Essa cena inusitada ocorreu no bairro Vila Nossa Senhora D’Abadia, região Central de Anápolis, nesta quarta-feira (11).

Ao Portal 6, a vítima, que pediu para não ser identificada, relatou ter passado a noite de terça-feira (10), dia anterior ao crime, normalmente.

“Retornamos do mercado, guardamos as coisas na garagem, tomamos banho e fomos dormir. Uma rotina comum”, contou o homem, de 40 anos.

Contudo, por volta das 02h10 da madrugada, câmeras de segurança de residências próximas capturaram uma pessoa rondando a região, em especial a casa da família.

Nas imagens, é possível ver o suspeito passando várias vezes em frente ao local, até que, às 02h25, o suposto autor aparece saindo com a motocicleta da garagem.

Já na manhã seguinte, por volta das 05h20, o morador acordou e foi se arrumar para trabalhar.

“Eu ia sair de casa e vi que o portão estava aberto, acendi a luz e vi que a moto não estava lá”, afirmou.

Assustada, a família registrou o caso em uma delegacia da Polícia Civil (PC), em busca do paradeiro do veículo, visto que o portão não estava destrancado.

Mais tarde, moradores do bairro auxiliaram as vítimas, disponibilizando as imagens de segurança para auxiliar nas investigações.

Agora, caberá às autoridades competentes dar continuidades à apuração do ocorrido e identificar potenciais suspeitos.