Motorista de aplicativo conta como conseguiu faturar mais de R$ 300 mil

Dirigindo uma Lancer importada e voltando para casa só uma vez na semana, condutor revelou valor astronômico que já faturou

Magno Oliver - 12 de setembro de 2024

(Foto: Captura de Tela / Instagram / Kawasstunado)

Você saberia dizer quanto ganha, em média, um motorista de transporte de passageiros por aplicativo que roda na categoria Uber Black?

Vídeo do criador de conteúdo digital no Instagram @o.caradechapeu revelou que fatura muito bem e com um carro importado, ainda por cima.

Ele se chama Munir Saad Orra, de 40 anos, e também é dono do perfil @kawasstunado, que faz Uber Black em São Paulo.

O carro que ele usa para trabalhar é nada menos que uma Lancer HLE com valor estimado em mais de R$ 64.935,00.

Motorista de aplicativo revela quanto consegue faturar trabalhando com carro de luxo e valor impressiona

Assim, na gravação, feita por um passageiro entrevistando o motorista, Munir conta que o veículo é um modelo “mais barato” da categoria black.

Quando perguntado sobre o faturamento, ele revela que já faturou R$ 321 mil reais, no ano de 2022, batendo R$ 7.220,00 na semana. Mas não parou por aí.

“Foi dezembro agora, 2023, acabei fazendo R$ 32.000,00, tirando a margem da Uber, tirou mais ou menos acho que R$ 22.000,00 se eu não me engano”, contou o condutor.

Vida dentro do carro

Em entrevista ao UOL, ele contou que passou a dormir no veículo e ir para casa apenas uma vez na semana para descansar.

“Tem uma área específica de alta demanda da categoria Black e fica longe da minha casa, então não compensa eu fazer esse trajeto diariamente. Por isso, passei a dormir no carro, me alimentar na rua e tomar banho na academia”, contou.

O motorista revelou que é solteiro, mora na casa de uma tia e seus pais residem no interior do estado. Isso o ajudou muito a conseguir se dedicar exclusivamente ao trabalho como motorista de aplicativo.

“Uma das minhas estratégias é trabalhar só na Black porque ela rende em torno de 70% a mais do que a categoria X. Além disso, não costumo aceitar corridas que vão para áreas longe dessa localização porque é mais difícil conseguir corrida Black para voltar e acaba não compensando”, revela.

Confira o diálogo entre o passageiro e o motorista de carros de luxo:

Passageiro – “Tudo bom, meu querido? Qual é o seu nome?”

Motorista UBER – “Meu nome é Munir”

Passageiro – “Cara, você faz Uber com um Lancer, velho? Parabéns”

Motorista UBER – “É o carro mais barato para entrar na categoria black”

Passageiro – “Você trabalha cerca de quantas horas por dia?”

Motorista UBER – “Gosto de começar às 4h da manhã e gosto de finalizar as corridas até às 22h da noite”

Passageiro – “E na sua melhor semana na Uber quanto você já chegou a faturar?”

Motorista UBER – “Assim, foi na primeira semana de dezembro de 2022, foi o ano que eu faturei R$ 321 mil reais. Naquela semana, eu fiz R$ 7.220,00 se não me engano”

Passageiro – “No seu melhor mês, quanto que você já chegou a faturar?”

Motorista UBER – “Foi dezembro agora, 2023, acabei fazendo R$ 32.000,00, tirando a margem da Uber, tirou mais ou menos acho que R$ 22.000,00 se eu não me engano”

Passageiro – “E aí o que você faz de diferente para conseguir chegar num valor desse?”

Motorista UBER – “No entanto, tem que saber escolher a corrida, tem que saber posicionamento, eu para otimizar o meu tempo de volante, trabalhando no black, eu acabo dormindo no carro todos os dias e só vou para casa 1 vez por semana.”

Passageiro – “Bom, Munir, obrigado aí pela atenção”

Por fim, confira o vídeo completo da história:

