Esse recurso pode te ajudar a se locomover em qualquer lugar sem precisar de internet

Pedro Ribeiro - 16 de abril de 2025

O Google Maps é um dos aplicativos de navegação mais utilizados no mundo. Mas e se você estiver em uma região sem sinal de internet? Ou se quiser economizar seus dados móveis?

A boa notícia é que o Google Maps permite baixar mapas e usá-los offline!

Assim, você pode se orientar facilmente, mesmo sem conexão.

Seja para viajar, explorar um lugar desconhecido ou garantir que não vai se perder, esse recurso é incrível. E o melhor: é muito fácil de usar!

Como usar o Google Maps offline no seu celular

O primeiro passo é abrir o Google Maps no seu celular. Certifique-se de estar conectado à internet para baixar os mapas corretamente.

No canto superior direito, toque no ícone do seu perfil. Depois, selecione a opção Mapas Offline.

Toque em Selecionar um mapa e ajuste a área que deseja baixar. Você pode ampliar ou reduzir para incluir mais ou menos detalhes.

Depois de escolher a região, toque em Download e aguarde a conclusão do processo. O tempo pode variar de acordo com o tamanho do mapa e a velocidade da sua conexão.

Como usar o Google Maps offline

Agora que você já baixou os mapas, pode usá-los sem internet! Basta abrir o aplicativo e navegar normalmente. Você pode:

Procurar direções para locais dentro da área baixada.

Ver ruas, pontos de interesse e trajetos.

Iniciar rotas para dirigir sem precisar de conexão.

Se precisar compartilhar sua localização, envie via SMS ou outro aplicativo que funcione offline.

Benefícios de usar o Google Maps offline

Usar o Google Maps sem internet tem muitas vantagens! Confira algumas:

Evita depender de internet em locais sem sinal.

em locais sem sinal. Ajuda em emergências , garantindo acesso a direções importantes.

, garantindo acesso a direções importantes. Economiza dados móveis, especialmente em viagens internacionais.

O Maps offline é uma ferramenta essencial para qualquer pessoa que deseja se manter orientada em qualquer situação.

Com esse recurso, você pode viajar, explorar e se movimentar com confiança, sem depender da internet.

