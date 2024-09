Onde assistir Botafogo x Corinthians pelo Brasileirão no sábado (14)

Partida será realizada no Estádio Nilton Santos, casa do Glorioso, a partir das 21h

Augusto Araújo - 12 de setembro de 2024

No primeiro turno, Botafogo venceu Corinthians por 1 a 0. (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

N0 próximo sábado (14), o Botafogo recebe o Corinthians no Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ), em partida válida pela 26ª rodada do Brasileirão 2024.

As duas equipes se enfrentam a partir das 21h vivendo situações completamente distintas no campeonato.

O Glorioso faz uma ótima campanha na competição e é o líder com 50 pontos conquistados em 25 jogos. Na última partida, a equipe carioca venceu o Fortaleza por 2 a 0 – gols marcados por Igor Jesus.

Já o Coringão fez apenas metade dos pontos que o Botafogo e se encontra no 17º lugar, brigando contra o rebaixamento.

Contudo, o time paulista venceu o Flamengo na partida mais recente do Brasileirão e teve uma sonora vitória por 3 a 1 contra o Juventude pela Copa do Brasil – avançando para a semifinal do torneio – e promete dar trabalho.

A partida será transmitida pelos canais do Sportv na TV fechada, assim como pelo Premiere, no sistema de pay-per-view. Nas mídias digitais, Globoplay também repercute todas as emoções desse duelo de opostos.

Por fim, os torcedores também podem acompanhar os melhores momentos em tempo real por meio do chat do Placar UOL e pelo site do Globo Esporte.