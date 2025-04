6 dicas para economizar energia elétrica sem mudar sua rotina

Com pequenos ajustes, você pode poupar um bom dinheiro sem abrir mão do conforto

Pedro Ribeiro - 13 de abril de 2025

(Foto: Reprodução/Fernando Frazão/Agência Brasil)

Quer aprender a economizar energia sem precisar mudar sua rotina? Você não está sozinho.

Muitas pessoas pensam que para reduzir o preço na conta de luz, é necessário fazer grandes mudanças no dia a dia. A boa notícia é que não precisa ser assim!

Pensando nisso, vamos mostrar que pequenas atitudes fazem uma grande diferença no consumo de energia.

6 dicas para economizar energia elétrica sem mudar sua rotina

1. Troque as lâmpadas por modelos LED

Essa é uma das formas mais rápidas e eficazes de economizar energia.

As lâmpadas LED consomem até 80% menos do que as incandescentes e duram muito mais.

Você não precisa trocar todas de uma vez. Comece pelos ambientes em que a luz fica acesa por mais tempo, como sala, cozinha e corredor. Aos poucos, vá substituindo as outras.

2. Tire aparelhos da tomada quando não estiver usando

Mesmo desligados, vários aparelhos continuam consumindo energia no modo stand-by.

Isso inclui televisão, micro-ondas, carregadores e computadores.

Parece pouco, mas somando todos os dias, o gasto no fim do mês é bem maior do que se imagina.

Use filtros de linha (as famosas réguas) com botão de desligar. Assim, fica mais fácil cortar esse consumo “escondido”.

3. Aproveite a luz natural durante o dia

Abrir as janelas e cortinas pela manhã é uma forma simples de economizar energia.

A luz natural, além de ser gratuita, traz mais vida e bem-estar para os ambientes.

Sempre que possível, use essa iluminação para ler, trabalhar ou fazer tarefas domésticas.

4. Use o chuveiro elétrico com inteligência

O chuveiro é um dos maiores vilões na conta de luz, mas dá para economizar sem deixar de tomar aquele banho relaxante.

Tente reduzir o tempo de banho e evite usar a função “inverno” em dias mais quentes.

Outra dica importante: tome banho fora dos horários de pico (entre 18h e 21h), quando a energia é mais cara em algumas regiões.

5. Regule a temperatura da geladeira

A geladeira funciona 24 horas por dia, então qualquer ajuste faz diferença. Verifique se a borracha da porta está vedando bem.

Se houver frestas, o motor trabalha mais para manter a temperatura e consome mais energia.

Evite também abrir a porta muitas vezes ou deixá-la aberta por muito tempo.

Além disso, não coloque alimentos quentes dentro da geladeira, pois isso exige mais esforço do motor.

6. Mantenha os aparelhos em bom estado

A manutenção preventiva é aliada na hora de economizar energia.

Filtros de ar-condicionado sujos, por exemplo, fazem o aparelho trabalhar mais e gastar muito mais.

O mesmo vale para geladeiras, ventiladores e outros equipamentos.

Limpar, revisar e cuidar desses itens ajuda a manter o consumo de energia sob controle.