Conheça a cidade encantadora conhecida como “capital da cerveja”

Mais do que um apelido, esse título representa um lugar que respira tradição cervejeira, cultura e festas incríveis

Pedro Ribeiro - 21 de abril de 2025

(Foto: Divulgação/Prefeitura de Blumenau)

Não é segredo pra ninguém que o brasileiro adora cerveja.

Seja no churrasco de domingo, no bar com os amigos ou vendo futebol, a bebida está sempre presente.

Mas você sabia que existe um lugar no Brasil que leva esse amor a outro nível? Estamos falando da cidade conhecida como a capital da cerveja.

Mais do que um apelido, esse título representa uma cidade que respira tradição cervejeira, cultura e festas incríveis.

Esse destino une história, gastronomia e belezas naturais. Além disso, esse lugar chama atenção por surpreender pela arquitetura europeia e atmosfera acolhedora.

Conheça a cidade encantadora conhecida como “capital da cerveja”

Estamos falando de Blumenau, em Santa Catarina. A cidade foi fundada por imigrantes alemães em 1850.

Desde o início, a cultura germânica foi muito presente e praticamente definiu várias características da cidade, como: arquitetura, festas, culinária e, claro, a produção de cerveja.

Blumenau ganhou fama nacional (e até internacional) como a capital da cerveja por conta de suas cervejarias premiadas e por sediar a Oktoberfest, o maior festival de cerveja do Brasil.

Cerveja, cultura e tradição

A cidade carrega uma história que aparece nos prédios históricos em estilo enxaimel, nos centros culturais e nos eventos que mantêm vivas as tradições alemãs.

Quem caminha pelas ruas sente essa atmosfera diferente, a mistura entre Brasil e Europa.

Além da Oktoberfest, Blumenau também realiza o Festival de Danças Folclóricas e outros eventos ligados à cultura germânica.

Tudo isso reforça seu papel como a capital da cerveja: não só pela bebida, mas pela forma como ela está inserida na cultura local.

Gastronomia

Além da bebida, a gastronomia é um dos pontos altos de Blumenau.

Pratos como chucrute, salsichas artesanais, eisbein (joelho de porco) e schnitzel fazem parte do cardápio.

E tudo isso fica ainda melhor quando acompanhado das cervejas artesanais produzidas por lá.

A cidade também tem ótimos bares, restaurantes com música ao vivo e feiras de produtos locais. É o tipo de lugar que agrada quem gosta de comer bem, sem frescura.

Dicas para aproveitar Blumenau

O clima é quente no verão (com sensação térmica alta por causa da umidade) e mais fresco no inverno, o que torna a cidade agradável em qualquer época do ano.

Mas se quiser curtir a Oktoberfest, prepare-se: os preços sobem e o município fica cheio. A dica é planejar com antecedência.

Blumenau tem transporte público, mas muitos turistas preferem usar aplicativos de corrida, que funcionam bem.

No geral, é uma cidade segura, mas é sempre bom tomar os cuidados básicos com pertences — principalmente em festas e eventos.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real na rede social!