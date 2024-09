Prática simples feita dentro de casa pode ser um divisor de águas para sua vida

Comece a fazer isso em casa e veja a sua vida mudar repentinamente para melhor

Magno Oliver - 12 de setembro de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal Sheldon Vídeos)

Viralizou na internet uma nova prática simples e com um item caseiro que tem trazido uma série de benefícios para a rotina de muitas pessoas.

A moda entre os internautas é queimar folhas de louro, uma prática muito antiga passada de geração em geração em algumas culturas.

A técnica ficou mundialmente conhecida por conta de suas propriedades relaxantes e purificadoras do ambiente, alma e corpo.

Prática simples feita dentro de casa pode ser um divisor de águas para sua vida

A técnica consiste em acender uma folha de louro no ambiente e deixar que o cheiro se espalhe, trazendo assim benefícios para o corpo, mente e promovendo sensações de tranquilidade aos praticantes.

Em contato com o fogo, o louro gera um aroma suave e terroso, ajudando a aliviar o estresse, ansiedade e promovendo sensação de equilíbrio, tranquilidade e bem-estar.

De acordo com a aromaterapia, a folha possui propriedades antimicrobianas e antifúngicas, pois reduz a presença de germes e fungos no ambiente.

Quando as folhas são queimadas, liberam no ar compostos ativos, como o linalol, que reduz o cortisol no organismo, o chamado hormônio do estresse.

Assim, a planta contém óleos essenciais munidos de propriedades calmantes, analgésicas e anti-inflamatórias.

Faz bem para o sono e a alma

Segundo os cientistas, a queima das folhas também pode trazer benefícios para a melhora da qualidade do sono. O aroma exalado cria um ambiente propício ao sono tranquilo e reparador. É muito indicado para pessoas com dificuldades para dormir.

Além de um remédio natural para quem tem dificuldades para dormir, a queima do louro é uma prática muito associada a rituais de purificação e espiritualidade.

Por fim, em algumas culturas, existe a narrativa de crença de que ele ajuda a limpar o ambiente de energias negativas e promover equilíbrio e renovação.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!