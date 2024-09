Salões de beleza, barbearias e esmaltarias entram na mira do Procon Anápolis

Órgão ainda esclareceu que medida será contínua

Paulo Roberto Belém - 12 de setembro de 2024

Fiscalização percorreu estabelcimentos de Anápolis (Foto: Divulgação/Procon Anápolis)

Uma ação do Procon Anápolis está percorrendo a cidade fiscalizando salões de beleza, barbearias e esmalterias. O objetivo é fechar o cerco dos estabelecimentos, verificando, principalmente, a data de vencimento dos produtos comercializados e dos itens que os profissionais utilizam em procedimentos.

O órgão informa que de 23 estabelecimentos visitados, 12 apresentaram irregularidades. Técnico do órgão, Pedro Henrique Bernardes, sugere que os clientes façam a verificação das datas de vencimento dos produtos. “Encontramos itens vencidos desde 2018 e 2022 e o uso pode representar riscos à saúde dos consumidores”, disse.

A constatação das irregularidades não ocasionou a interdição dos locais, mas procedimentos administrativos dos 12 estabelecimentos foram abertos para investigar as práticas. A aplicação de multas dependerá da análise do departamento jurídico, informou o órgão.

O Procon Anápolis ainda esclarece que a fiscalização será contínua, visando garantir a segurança dos consumidores. “Uma quantidade de mais de 100 kg de produtos foi apreendida e será descartada conforme as normas sanitárias”, destacou o técnico.

O órgão divulgou telefones para denúncias: (62) 3902-1365 ou pelo WhatsApp: (62) 3902-2882. Já o atendimento presencial ocorre na sede do Procon, localizada na Rua Estrela do Sul, esquina com Avenida Belo Horizonte, Vila Jussara, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.