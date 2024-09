Sotrigo Alimentos anuncia lançamento de salgadinho com sabor ‘Jantinha’ e deixa goianos impressionados

Linha Sotrix Regionalidades já havia lançado anteriomente o salgadinho 'Galinha com Pequi' e 'Pamonha à Moda' e promete show de sabores

Publieditorial - 12 de setembro de 2024

Sotrigo Alimentos lança novidade para goianos se deliciarem. (Foto: Divulgação)

Os sabores “Galinha com Pequi” e “Pamonha à Moda” da linha Sotrix Regionalidades conquistaram paladares em Goiás, Tocantins e no Distrito Federal.

Agora, a Sotrigo Alimentos traz mais uma novidade: o sabor Jantinha!

Com uma combinação irresistível, o novo sabor Jantinha captura a essência do feijão tropeiro, com notas amanteigadas, um toque ácido do vinagrete e o defumado do churrasco.

Curiosidade: você sabia que Galinha com Pequi, Pamonha e Jantinha são considerados patrimônio cultural e imaterial de Goiás? A Sotrigo lançou esses três sabores justamente para homenagear essa rica tradição goiana.

Agora, os fãs da novidade poderão aproveitar para se deliciar com o lanche. Inclusive, já está disponível nos supermercados.