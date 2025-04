Governo de Goiás abre licitação para restaurante no Centro Cultural Oscar Niemeyer

Concorrência oferece oportunidade para empreendimento no terraço com vista panorâmica

Publieditorial - 16 de abril de 2025

Governo de Goiás abre processo licitatório para concessão de uso da área do terraço do CCON para a instalação de um restaurante no local. (Foto: Rodrigo Cabral)

Para ampliar as opções de entretenimento e cultura gastronômica no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), o Governo de Goiás lança licitação para a concessão de uso do terraço, visando a implantação de um restaurante. A iniciativa busca atrair parceiros privados e oferecer à população um novo espaço de lazer com vista privilegiada da capital, localizado estrategicamente entre a GO-020 e a BR-153.

O processo licitatório será realizado na modalidade de concorrência presencial, adotando como critério a maior oferta paga ao Governo de Goiás pela concessionária. A outorga fixa terá um valor mínimo mensal de R$ 28.012,73. Os interessados devem apresentar a documentação e propostas no dia 20 de maio de 2025, às 9 horas, na sede da Secretaria de Estado da Retomada. O edital está disponível no site www.goias.gov.br/retomada.

A concessionária será responsável por investimentos obrigatórios na construção de uma área de apoio ao restaurante, estimados em R$ 813.973,14, que serão compensados nos primeiros 33 meses do contrato. A área total explorada será de 1.547,10 m², considerando o terraço e a extensão de apoio. A concessão terá duração de 10 anos.

O projeto visa a correta destinação do terraço do CCON, complementando os investimentos já realizados no espaço, que hoje conta com esplanada, galerias, museu, biblioteca e Palácio da Música. Com isso, o complexo se fortalece como um importante polo cultural e de lazer,

impulsionando a economia e oferecendo novas experiências para a população.

A licitação foi estruturada com base em estudos de viabilidade técnica e na colaboração com o setor privado, garantindo um edital atrativo e alinhado às demandas do mercado. A parceria com a iniciativa privada permitirá a oferta de alta gastronomia e maior dinamismo ao CCON, além de gerar receita fixa ao estado e reduzir gastos públicos.

O Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON) é um dos principais espaços culturais de Goiás, localizado em Goiânia, na região sul da cidade, às margens da GO-020 e BR-153. Projetado pelo renomado arquiteto Oscar Niemeyer, o complexo é um importante polo de arte, cultura e lazer,

abrigando diversas estruturas para exposições, eventos e apresentações artísticas.