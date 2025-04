Completando 7 anos de tradição, loja de telefone lança método de compra incrível

Visando tornar vendas ainda mais acessíveis, agora clientes conseguirão adquirir celulares com entradas de R$100 e parcelas no boleto

Gabriella Licia - 22 de abril de 2025

Top Phone possui três lojas físicas em Anápolis. (Foto: Reprodução)

A Top Phone celebra sete anos de atuação em Anápolis com novidades que reforçam o compromisso com a inclusão e a satisfação dos clientes.

Agora, a empresa oferece venda no boleto sem consulta ao Serasa, com liberação a partir de R$ 100 de entrada.

Além disso, o parcelamento também pode ser feito via Pix e boleto — soluções que facilitam o acesso à tecnologia.

Com três lojas físicas estrategicamente localizadas na cidade, a Top Phone mantém nota média de 4.9 e 5 no Google, reflexo da relação de confiança construída com clientes e amigos ao longo dos anos.

Para entrar em contato e avaliar as possibilidades, os telefones WhatsApp são (62) 9 9117-8816, (62) 9 8237-5748 ou (62) 9 9117-8816. Se preferir, ainda há o link para o perfil do Instagram.

Mais do que vender celulares e acessórios, a empresa construiu uma trajetória marcada por atendimento humanizado e inovação.

A história

Tudo começou em 2018, quando surgiu a ideia de vender celulares importados em Anápolis.

O fundador, após não encontrar opções na cidade, adquiriu um Xiaomi em Goiânia e viu no produto uma oportunidade de negócio.

Com apoio da esposa e de um amigo que se tornou mentor, nasceu a Top Phone — inicialmente com vendas feitas em pontos públicos por segurança, até a inauguração da primeira loja física em 2020, durante a pandemia.

O que começou com uma conta no Instagram e entregas pontuais, hoje se transformou em uma rede com três unidades em funcionamento: no Setor Aeroporto, no Bairro de Lourdes e, agora, no Jundiaí.