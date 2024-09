Governo lança programa que oferece descontos de até 70% para IPVA e ICMS

Valores das reduções e número de parcelas irão depender da condição econômica dos interessados

Davi Galvão - 13 de setembro de 2024

Fachada da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás (PGE-GO), em Goiânia. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O Governo de Goiás anunciou o programa de transação tributária e quitação de dívidas “Quita Goiás”, que tem como objetivo impulsionar o pagamento de débitos tributários, com descontos de até 70% em juros e multas. Na prática, a proposta visa regularizar a situação de pessoas físicas e jurídicas ante ao Estado.

O Quita Goiás irá facilitar acordos consensuais tributários, sem que seja necessário elevar o caso à esfera jurídica, diminuindo a burocracia do processo.

Além do desconto, o cidadão poderá parcelar os débitos em até 145 parcelas. Tais condições irão variar de caso a caso, dependendo da capacidade econômica do contribuinte interessado em aderir à iniciativa.

A Procuradoria Geral do Estado (PGE-GO) explicou que irá lançar um edital de convocação detalhando as faixas de descontos e parcelamentos possíveis. Posteriormente, os contribuintes serão enquadrados conforme as dívidas em aberto na receita estadual.

Conforme os dados oficiais, o volume de inadimplência em Goiás é de aproximadamente R$ 37 bilhões. Espera-se que, com o programa, tal número reduza significativamente.