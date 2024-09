Jovem ameaça namorada com faca após ela ser xingada e tentar sair de casa

Suspeito, que teve de ser algemado pelos policiais, ainda ameaçou fugir com a filha deles

Thiago Alonso - 13 de setembro de 2024

Caso ocorreu no bairro Polocentro 1ª Etapa, em Anápolis. (Foto: Captura/Google Street View)

Um casal foi parar na delegacia, na tarde desta sexta-feira (13), após o companheiro, de 29 anos, ameaçar a mulher, a proibindo de sair de casa, no bairro Polocentro 1ª Etapa, em Anápolis.

Na ocasião, a vítima afirmou que o jovem havia feito uso de drogas e começado a ficar bastante violento, iniciando discussões e a xingando de “vagabunda” e “p*ta”.

Assustada, ela ameaçou sair de casa, mas acabou sendo impedida pelo suspeito, que disse que, se ela fosse embora, ele “fugiria com a filha do casal e ela nunca mais veria a criança”.

Durante a confusão, o companheiro teria arremessado pedaços de madeira e até uma faca contra a vítima, que não foi atingida.

Até que, em meio à discussão, a mulher acertou um objeto de ferro na cabeça do suspeito, fugindo da residência e deixando a filha com o pai.

Diante disso, a Polícia Militar (PM) foi acionada e se dirigiu à residência da avó da mulher, onde ela estava.

Ao ser questionada sobre o ocorrido, a vítima explicou que havia terminado o relacionamento com o suspeito, mas que, há menos de uma semana, eles reataram, e ela voltou para a casa do jovem.

Contudo, discussões começaram a acontecer, sendo que em, em uma delas, ele chegou a jogar a bolsa da companheira com documentos no telhado, a proibindo de sair do local.

Dessa forma, os militares realizaram rondas na região, encontrando o suspeito na casa da mãe, que fica nas proximidades.

Logo, tanto a vítima quanto o suspeito foram levados para a delegacia em viaturas separadas, a fim de prestar depoimentos.

O jovem, inclusive, ofereceu resistência e precisou ser algemado durante o encaminhamento.