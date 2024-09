Jovem goiano relembra história macabra com reviravolta e final perturbadores

Ao Portal 6, morador de Goiânia revela detalhes do caso vivido há cerca de quatro anos

Gabriella Pinheiro - 13 de setembro de 2024

Filme sobrenatural. (Foto: Reprodução)

Em um dia chuvoso no meio de um matagal, enquanto aproveitava um período de descanso com a família, foi que o goiano Ghustavo Henrique, de 23 anos, em uma cena digna de filme de terror, viu algo que mesmo após quatro anos ainda lembra com exatidão a figura misteriosa que apareceu por ali.

Ao Portal 6, o morador de Goiânia conta que em meados de 2020, ele, juntamente com a mãe, o pai, tios e irmãos, decidiram ir até a chácara dos avós, em Guapó, para aproveitar a reunião familiar.

Após chegar ao local, em um domingo e em meio a chuva, todos entraram para casa, que fica de frente a uma mata. Ghustavo, por sua vez, decidiu observar a queda d´água na área em frente à casa, próximo de onde os carros estavam estacionados.

Em frações de segundos, um relâmpago invadiu os céus e foi neste momento que o jovem afirma ter tido uma experiência sobrenatural vendo uma menina pequena, vestida de preto e com os olhos escorrendo lágrimas escuras, perto de um arame que dividia as árvores e a grama.

“No que eu olhei para lá, eu vi e relampeou, sabe? Mais ou menos um relâmpago e ela sumiu. Sumiu e não sei para onde foi”, relembrou.

Ao contar para o avô sobre a cena, uma reviravolta ainda mais perturbadora foi descoberta pelo rapaz acerca de um buraco, que fica em frente a propriedade. – local muito próximo onde houve a aparição da criança.

Conforme o parente, esse espaço foi palco de um ritual satânico, ocorrido em meados de 2001, e que, segundo explicado pelo avô, conquistou os holofotes e foi motivo de temor entre os moradores da cidade.

Para o familiar, a figura vista, muito provavelmente, teria relação com o ritual satânico supostamente ocorrido ali.