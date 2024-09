Júnior, da dupla com Sandy, já tem data para se apresentar em Goiânia; confira

Artista pousa na capital para performar show da turnê "Solo" na Arena Multiplace

Augusto Araújo - 13 de setembro de 2024

Júnior Lima se apresentará na Arena Multiplace, em Goiânia. (Foto: Captura/YouTube)

O cantor Júnior Lima, consagrado no Brasil após formar dupla ao lado da irmã Sandy Leah, já tem data marcada para chegar em Goiânia, com um show da turnê “Solo”.

A apresentação do artista será no dia 13 de dezembro, no Arena Multiplace, espaço de eventos localizado no Setor Alto da Glória.

Os ingressos estão sendo comercializados pela plataforma digital Guichê Livre, com valores iniciais a partir de R$ 110.

O show celebra o trabalho mais recente de Júnior Lima, o álbum “Solo”, lançado em 2023. O projeto conta com influências do pop, rock, indie e rhythm and blues.

Na apresentação, o artista deve tocar sucessos do repertório dele, como as canções “Fome”, “Seus Planos” e “De Volta Pra Casa”.