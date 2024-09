Roberto confessa que está sendo investigado pelo homicídio de amigo fazendeiro e ataca Márcio, Gomide e Portal 6

Prefeito reiterou que jamais mandaria matar o amigo e sustentou ter sido envolvido no caso por citação de ex-segurança do candidato do PL

Denilson Boaventura - 13 de setembro de 2024

Roberto Naves, em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (13). (Imagem: Reprodução)

Em coletiva de imprensa realizada na tarde desta sexta-feira (13), o prefeito de Anápolis, Roberto Naves (Republicanos), confirmou que está sendo investigado pela morte do fazendeiro Luiz Carlos Ribeiro da Silva, amigo do mandatário que foi executado a tiros na noite do dia 06 de dezembro de 2022, na Avenida Brasil Sul.

Ao se dirigir aos jornalistas e radialistas presentes, ele reiterou que jamais mandaria matar o amigo e sustentou ter sido envolvido no caso por citação de ex-segurança do candidato a prefeito pelo PL, Márcio Corrêa.

A ofensiva do mandatário acontece como segunda parte de ataques que ele tem feito nos últimos dias aos candidatos Antônio Gomide (PT) e Márcio Corrêa, primeiro e segundo colocado na disputa pela Prefeitura de Anápolis.

Na mesma ocasião, Roberto também atacou o Portal 6 dizendo que um dos proprietários do veículo faz parte do marketing da campanha do ex-prefeito.

Roberto também negou de forma enfática qualquer envolvimento na compra da Fazenda Mata Azul, localizada em Britânia, na região do Vale do Araguaia, e solicitou uma investigação sobre o caso.

Não disse o mesmo sobre a propriedade rural de Porangatu, que ele mesmo já havia reconhecido ter comprado em sociedade com o amigo assassinado.

Antes de terminar a coletiva, Roberto tirou um terço católico de dentro da camisa e anunciou que tomará medidas legais contra a antiga proprietária da fazenda que disse que uma das parcelas referentes à aquisição da fazenda de Britânia havia sido feita pelo “prefeito de Anápolis” a pedido do juiz Alderico Rocha Santos.

A propriedade tinha o valor de R$ 15 milhões.

Apesar disso, ela não nomeou diretamente o prefeito. Roberto garantiu que vai acionar a Justiça para que a antiga proprietária esclareça as declarações, reforçando que não tem qualquer relação com a compra da propriedade.