Vídeo: antiga proprietária de fazenda diz que ‘prefeito de Anápolis’ fez pagamento de propriedade negociada por juiz

Terra, avaliada em R$ 15 milhões, está localizada no município de Britânia, região do Vale do Araguaia

Denilson Boaventura - 11 de setembro de 2024

Antiga proprietária da Fazenda Mata Azul em audiência relatando o pagamento da propriedade. (Imagem: Reprodução)

Portal 6 obteve, com exclusividade, o vídeo que mostra o momento em que a antiga proprietária da Fazenda Mata Azul, no município de Britânia, na região do Vale do Araguaia, afirma que “o prefeito de Anápolis também está envolvido” no pagamento de terra negociada pelo juiz Alderico Rocha Santos.

Ao ser questionada sobre o nome do tal prefeito, ela responde que “só tem o áudio [d]ele falando pro Alderico que o dinheiro que ele tinha pra passar pra nós não dava pra passar aquele dia, tinha que esperar uns sete dias pra cair. Era um dinheiro tipo duma fundação, de alguma coisa da prefeitura, que ia cair”.

O caso veio à tona no dia 16 de julho, quando Carlinhos Cachoeira usou as redes sociais para denunciar a negociação da compra da propriedade, avaliada em R$ 15 milhões, por parte do juiz.

“MPF e CNJ poderiam dar uma olhada na lisura desta negociação que é, no mínimo, esquisita”, escreveu em legenda. Uma das imagens reproduzia uma queixa-crime contra a antiga dona da fazenda, que no dia 16 de fevereiro deste ano, segundo o documento, “estava sendo ouvida nos autos da sindicância nº 2-18.2024.2.00.0401” e contou às autoridades que o pagamento de uma das parcelas teria sido feito “com dinheiro proveniente da Prefeitura de Anápolis”.

A queixa-crime foi feita por uma das sócias da empresa que comprou a fazenda. “Eles usam um nome de empresa”, disse a antiga proprietária. “Ele tá querendo jogar tudo em cima dessa empresa, que essa empresa que pagou a fazenda, que essa empresa… vai colocar a fazenda é no nome da empresa.”

Apesar de fazer o ataque contra o juiz, a publicação no perfil de Cachoeira deixava claro que o foco de seu interesse não era a relação financeira entre a antiga e a atual proprietária da fazenda, nem saber “porque um pagamento seria feito por uma prefeitura, algo impensável para os dias de hoje em termos de cometimento de crime”. Após a repercussão do caso, a publicação foi excluída da conta do empresário. Ao Metrópoles, Roberto Naves (Republicanos), atual mandatário de Anápolis,negou que seja ele o referido prefeito.

