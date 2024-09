6 países que falam português e podem ser uma boa opção de viagem para os brasileiros

Pedro Ribeiro - 14 de setembro de 2024

(Foto: Reprodução/Pixbay)

Para muitos brasileiros, viajar para fora do país é um sonho!

No entanto, muitas vezes por ter dificuldade com outros idiomas, muitos tem receio de fazer uma viagem internacional.

Mas não se preocupe, existem países que falam português e que a língua não será um problema.

Por isso, prepare seu passaporte e faça suas malas!

1. Portugal

Para começar, não podia ser outro, a porta de entrada de muitos brasileiros para Europa.

Portugal é conhecido por colonizar o Brasil, por isso falamos a mesma língua.

O país é muito charmoso e conta com diversas atrações turísticas, um chamado para conhecer o passado e as origens do Brasil.

2. Angola

Outro país que pode ser uma opção interessante para os brasileiros é a Angola.

A nação fica na África, em uma região conhecida como Austral.

A Angola é conhecida por uma cultura bastante diversificada e conta com diversos recursos naturais.

3. Timor-Leste

Este é o único país da Ásia que fala português!

O Timor-Leste fica ali perto da Austrália e Indonésia. Assim como os outros lugares dessa lista, Timor-Leste foi colônia portuguesa até 1975.

Depois foi invadido pela Indonésia e em 2002, ano proclamou sua independência.

4. São Tomé e Príncipe

Essa pequena ilha africana também fala português!

Com mais pouco mais de 200 mil habitantes o país possui belezas naturais que atraem muitos brasileiros.

Um dos seus pontos turísticos mais requisitados é o Ilhéu das Rolas onde fica o marco da linha do equador.

5. Guiné Equatorial

A Guiné Equatorial é o menor país do continente africano e fica na costa leste do continente, próximo ao Golfo da Guiné.

Apesar de falar português, o primeiro idioma é o espanhol! Além disso, por lá também o francês é bastante popular.

6. Cabo Verde

Por fim, a rica cultura de Cabo Verde mistura de influências africanas, portuguesas e brasileiras.

Essa influência pode ser encontrada, principalmente na música, um gênero conhecido como morna.

