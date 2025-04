André Valadão cria banco voltado aos fiéis “para impulsionar os projetos do Reino de Deus”

Entre os serviços divulgados está o de cartões pré-pagos “adaptados às necessidades das instituições cristãs”

Anna Júlia Steckelberg - 15 de abril de 2025

André Valadão (Foto: Reprodução/Internet)

E se a sua conta bancária também pudesse carregar uma bênção? Foi mais ou menos com essa proposta que o pastor e cantor gospel André Valadão resolveu apostar no mundo das finanças. Ao lado da esposa, a influenciadora Cassiane Montosa Pitelli Valadão, ele lançou o Clava Forte Bank — uma fintech que se define, em suas próprias palavras, como “um banco criado para impulsionar os projetos do Reino de Deus”.

O nome é inspirado em nada menos que o hino nacional brasileiro: “mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta”. Ou seja: vem de fé, mas também de luta.

Apesar de ter sido fundada em março de 2023, a fintech começou a operar recentemente, e não de forma tradicional. O Clava Forte Bank não está entre as instituições autorizadas pelo Banco Central e nem é associado à Febraban (Federação Brasileira de Bancos).

Segundo a própria assessoria, trata-se de um correspondente bancário, oferecendo serviços como “bank as a service”, o que o desobriga da autorização do BC. Em outras palavras: é um banco que não é bem um banco — mas que quer fazer papel de instituição financeira, só que para igrejas.

A sede do Clava Forte é a mesma da igreja Lagoinha Global, em Belo Horizonte, onde André Valadão atua como presidente. A igreja, vale lembrar, possui cerca de 700 unidades espalhadas pelo mundo, então mercado não deve faltar.

Nas redes sociais, o banco conta com pouco mais de 280 seguidores no Instagram, mas ambições maiores: promete soluções financeiras “inovadoras e seguras” para igrejas, pastores e fiéis.

Entre os serviços divulgados estão:

Cartões pré-pagos “adaptados às necessidades das instituições cristãs”;

Gestão de contas digitais para líderes religiosos;

Linhas de crédito específicas para entidades eclesiásticas;

Seguros, cashback e até marketplace cristão.

Mas atenção: para abrir uma conta, é preciso ter um código de convite. Tanto no site quanto nos aplicativos (iOS e Android), o botão “abrir conta” não está ativo, o que vem deixando curiosos no aguardo.

O lançamento da fintech acontece em meio a um momento delicado para André Valadão, que no final de 2024 entrou em conflito com as irmãs, Ana Paula e Mariana Valadão, por divergências sobre o comando e uso da marca da igreja Lagoinha. Mesmo assim, o pastor parece seguir firme na expansão de seu ministério — agora com cartão de crédito incluso.

Enquanto isso, a Globo estaria, segundo o portal F5, negociando com a Lagoinha Global, de olho na crescente influência do público evangélico no país.

