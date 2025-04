Com poucos ingredientes, pão caseiro sem sovar é simples e uma ótima opção para o lanche

Esse preparo caseiro, com ingredientes simples e que não precisa sovar, é ideal para quem tem os dias corridos

Ruan Monyel - 24 de abril de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Receitas de Pai)

Poucas experiências na cozinha são tão gratificantes quanto preparar um pão caseiro e sentir o aroma delicioso se espalhando pela casa.

No entanto, muitas pessoas evitam fazer pão em casa por acreditarem que o processo é trabalhoso e exige muito esforço, como sovar a massa.

Mas felizmente, existe uma alternativa prática e acessível, com ingredientes simples e que não precisa sovar.

Essa receita é ideal para quem tem o dia corrido e busca praticidade, mas sem abrir mão do sabor e da textura de um pão feito em casa.

Com poucos ingredientes e um modo de preparo descomplicado, é possível obter um pão macio por dentro e com uma casquinha crocante por fora.

A simplicidade desse preparo caseiro o torna perfeito para o lanche da tarde, acompanhado de manteiga, geleia ou o recheio de sua preferência. Para preparar o pão caseiro sem sovar, você vai precisar de:

– 3 xícaras de farinha de trigo;

– 1 e ½ colher de sal;

– ½ colher de fermento biológico seco;

– 1 e ½ xícara de água morna.

Para fazer, em uma tigela grande, misture a farinha, o sal e o fermento, adicione a água morna e mexa com uma colher até formar uma massa homogênea e grudenta.

Cubra a tigela com plástico filme ou um pano limpo e deixe descansar em temperatura ambiente por cerca de 8 a 12 horas.

Após esse período, a massa estará cheia de bolhas e pronta para ser moldada, bastando despejá-la em uma superfície com farinha e, com as mãos, dobre-a sobre si mesma algumas vezes, fazendo um formato arredondado.

Coloque a massa em uma assadeira untada ou sobre papel manteiga e deixe descansar por mais 30 minutos enquanto o forno pré-aquece a 230°C.

Por fim, asse por 30 a 40 minutos, até que o pão caseiro esteja dourado, com a casca crocante e sirva sem moderação. Experimente e surpreenda-se com o resultado.

