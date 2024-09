Conheça destino paradisíaco no Brasil que não perde para nada para Maldivas

Local é conhecido por ser um verdadeiro refúgio para quem busca tranquilidade

Gabriella Pinheiro - 14 de setembro de 2024

São Miguel dos Milagres. (Foto: Reprodução/Youtube)

No litoral Norte de Alagoas e integrante da chamada Rota Ecológica, destaca-se um destino paradisíaco que não perde para nada para Maldivas e chama atenção pela simplicidade, pousadas charmosas e praias vazias. Trata-se de São Miguel dos Milagres.

O local é conhecido por ser um verdadeiro refúgio para quem busca tranquilidade, com praias quase intocadas e uma atmosfera relaxante. Saiba mais lendo até o final.

Um dos locais para se conhecer por lá é a praia de São Miguel dos Milagres, considerada uma das joias da região, com paisagem de areia branca e fina, ideal para caminhadas ao amanhecer ou ao entardecer.

(Foto: Reprodução/ YouTube)

Além disso, o ambiente ainda possui águas que são de um azul-turquesa cristalino, proporcionando o cenário perfeito para um mergulho refrescante.

A região ainda conta com outras praias igualmente encantadoras, como a Praia do Toque e a Praia do Patacho. Essas são menos frequentadas, proporcionando uma experiência mais íntima com a natureza.

Já para quem busca aventura, São Miguel dos Milagres oferece diversas atividades ao ar livre. Uma delas, por exemplo, é o passeio de barco pelas águas claras da região que pode revelar a vida marinha exuberante, incluindo peixes coloridos e até mesmo tartarugas marinhas.

Quem preferir algo mais tranquilo pode optar por um passeio de buggy pela orla, sendo uma maneira divertida de explorar a região e apreciar as vistas deslumbrantes.

