Sobremesa barata fazer em casa: serve tanto para comer de dia quanto de noite

Refrescante, cremoso e com aquele toque cítrico irresistível, esse preparo é de dar água na boca

Ruan Monyel - 26 de março de 2025

(Foto: Reprodução/Youtube/Tata Pereira)

Quando bate aquela vontade de comer um doce, nada melhor do que recorrer a uma sobremesa barata e muito gostosa: o pavê de limão.

Refrescante, cremoso e com aquele toque cítrico irresistível, ele é ideal para todas as ocasiões, e com toda certeza, vai agradar aos mais diversos paladares.

E se você está procurando uma opção que sirva tanto para o dia quanto para a noite, essa receita é a escolha ideal. Veja o passo a passo.

Sobremesa barata fazer em casa: serve tanto para comer de dia quanto de noite

As sobremesas caseiras estão ganhando cada vez mais espaço, não só pela economia, mas também pela facilidade no preparo.

E o pavê de limão é uma sobremesa barata tradicional, mas essa versão é ainda mais econômica e prática, feita com apenas cinco ingredientes acessíveis.

Além disso, o preparo é feito totalmente no liquidificador, dispensando o uso do fogão e reduzindo o tempo na cozinha.

Isso torna a receita perfeita para quem quer um doce rápido durante a semana ou até para servir após um almoço em família.

Para preparar, você vai precisar de: 3 potes de iogurte natural, 3 xícaras de chá de leite em pó, ½ xícara de chá de açúcar, 1 xícara de chá de suco de limão espremido.

No liquidificador, bata todos os ingredientes por cerca de 5 minutos, até obter uma mistura cremosa e homogênea.

Em seguida, despeje a mistura em uma travessa ou em potinhos individuais, cubra com plástico filme e leve à geladeira por no mínimo 6 horas, até que fique bem firme.

Na hora de servir, finalize com raspas de limão por cima, que além de darem um charme extra, acentuam o sabor cítrico do doce.

Essa sobremesa barata e saborosa, é ideal para todas as ocasiões e vai conquistar todos os paladares, vale a pena experimentar. Veja o vídeo:

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!