Descalço e sem capacete, homem é preso com quantidade inacreditável de álcool no sangue

PM de Anápolis flagrou o motociclista de forma suspeita nas ruas e se surpreendeu com resultado do bafômetro

Thiago Alonso - 14 de setembro de 2024

Motocicleta foi preso em flagrante. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 40 anos, foi preso na tarde deste sábado (14), após ser flagrado dirigindo alcoolizado, sem capacete e descalço, pela Avenida Tiradentes, em Anápolis.

Na ocasião, policiais militares faziam patrulha pelo setor quando avistaram o suspeito pilotando uma motocicleta à luz do dia, sem parecer se preocupar com as irregularidades.

Dessa forma, foi realizada uma abordagem na qual as autoridades identificaram claros sinais de embriaguez, incluindo odor característico de bebida alcoólica, fala arrastada e olhos avermelhados.

Logo, o suposto autor foi encaminhado para uma unidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF), onde foi realizado o teste do bafômetro, que indicou a presença de 1,38 mg/l de álcool no sangue — teor 306% maior do que o limite que define crime de trânsito da Lei Seca, ou seja, que acarreta prisão por conta de embriaguez ao volante.

Assim, o suspeito foi encaminhado para uma delegacia da Polícia Civil (PC), onde foi autuado pelo crime e preso em flagrante.

A motocicleta, por sua vez, foi apreendida e encaminhada para um pátio de veículos.

Agora, o caso será encaminhado às autoridades competentes, a fim de realizar os devidos trâmites legais.