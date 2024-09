Goiânia ganha primeiro corredor público para veículos elétricos; saiba pontos de operação

Iniciativa inclui cinco terminais da capital e abriga estações de recarga de alta potência

Paulo Roberto Belém - 14 de setembro de 2024

Ônibus que compõe a frota de eletrificados em Goiânia (Foto: Divulgação)

Já está em operação em Goiânia o primeiro corredor público destinado para veículos elétricos. Operado pela startup YellotMob, em parceria com a WEG, o projeto faz parte da Nova Rede Metropolitana do Transporte Coletivo e inclui cinco terminais.

As estações de embarque e desembarque contemplam os seguintes locais: Recanto do Bosque, Veiga Jardim, Isidória, Cruzeiro e Paulo Garcia. Neles, há estações de recarga de alta potência, com dois conectores de 180 kW, suportando a nova frota de ônibus elétricos.

O investimento total para o projeto é de R$ 1,6 bilhão, com R$ 1,2 bilhão destinados à aquisição de 1.170 ônibus climatizados, sendo 150 elétricos. O aporte público foi de R$ 400 milhões e não impactará no valor das passagens, que continuarão custando R$ 4,30.

Além da eletrificação, a iniciativa visa revitalizar terminais, estações, pontos de parada e a instalação de câmeras, buscando otimizar o transporte urbano de Goiânia.

Vale destacar que o corredor conta com a circulação do maior ônibus elétrico do mundo. Com 23 metros de comprimento e autonomia de 200 quilômetros, o veículo já está em operação no Eixo Anhanguera, chamando a atenção dos usuários.