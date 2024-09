Mulher é presa após inventar identidade falsa para aplicar golpe do Pix em estabelecimentos de Anápolis

Suspeita alegou que utilizava outro nome pois havia ocorrido um erro ao ser registrada na infância

Thiago Alonso - 14 de setembro de 2024

Suspeita aplicativa golpes em estabelecimentos do município. (Foto: Reprodução)

Uma mulher, de 40 anos, foi presa na manhã deste sábado (14), após criar uma identidade falsa para aplicar o golpe do Pix, em Anápolis.

A suspeita havia feito um pedido por meio do aplicativo de um supermercado, mas, ao verificar a autenticidade do comprovante de pagamento, o proprietário do estabelecimento percebeu que era uma falsificação e acionou a Polícia Militar (PM).

Assim, as autoridades se dirigiram até a residência da suposta autora, onde o delivery seria entregue.

Quando questionada sobre a compra, a mulher alegou ter realizado o pagamento corretamente, inclusive enviando o comprovante ao supermercado.

No entanto, ao ser solicitada a mostrar a transferência pelo aplicativo do banco, a suspeita demonstrou bastante nervosismo.

Logo, verificando que o pagamento não havia sido efetuado, os policiais a conduziram até uma delegacia da Polícia Civil (PC).

No local, ao apresentar a documentação pessoal, a mulher afirmou estar usando um nome “diferente” do que havia dado aos policiais durante a abordagem, alegando um erro de registro ocorrido na infância.

O dono do supermercado, por sua vez, informou que a suspeita já havia cometido o mesmo golpe mais de 20 vezes somente no estabelecimento dele, sempre utilizando a identidade falsa.

Diante disso, a mulher foi presa em flagrante e autuada pelos crimes de estelionato e falsificação de identidade.