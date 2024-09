UFG abre inscrições para competição com prêmio de R$ 47 mil; saiba como participar

Podem se candidatar estudantes de qualquer instituição de ensino superior do Brasil

Augusto Araújo - 14 de setembro de 2024

Reitoria da Universidade Federal de Goiás (UFG). (Foto: Divulgação)

A Universidade Federal de Goiás (UFG) anunciou a abertura da 11ª edição da Olimpíada de Empreendedorismo Universitário (OEU), com premiações que alcançam R$ 47 mil no total.

Podem se inscrever, gratuitamente, estudantes matriculados em cursos de graduação e pós-graduação em Instituições de Ensino Superior (IES) de qualquer lugar do Brasil. No entanto, eles devem estar em grupos, compostos de pelo menos três integrantes, até cinco membros.

O cadastro deve ser feito por meio do preenchimento de um formulário, disponível no site do Centro de Empreendedorismo e Incubação da UFG (CEI/UFG), até às 17h do dia 08 de outubro.

Os inscritos deverão apresentar propostas de soluções inovadoras, voltadas para o universo empreendedor e com potencial de mercado.

As atividades serão desenvolvidas de forma remota, indicadas previamente por e-mail, e separadas em 10 etapas.

Os prêmios serão distribuídos nas categorias “Negócio Inovador”, para produtos ou processos com fins lucrativos; e Negócio de Impacto Socioambiental, para ideias com potencial de impacto socioambiental e sustentável.

Quem ficar na primeira colocação receberá R$ 10 mil; no segundo lugar, R$ 7 mil; e outros R$ 5 mil serão distribuídos para os grupos que ficarem em terceiro.

Outros R$ 3 mil serão entregues para a equipe que mais se destacar pela heterogeneidade, diversidade e inclusão social.

Para mais informações, leia o edital.